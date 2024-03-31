Кремль планирует мобилизовать 150 тысяч россиян за три месяца: Путин подписал исторический указ

В РФ призыв в армию проводится дважды в год

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. С 1 апреля по 15 июля на военную службу в России планируют призвать 150 тысяч человек от 18 до 30 лет.

Об этом говорится в указе на российском портале официального опубликования правовых актов. В РФ традиционно проводят призывы в армию дважды в год: весной и осенью.

Стоит отметить, что за время весеннего призыва в 2023 году планировалось набрать 147 тысяч человек. А в ходе предідущего весеннего призыва в армию отправились 134,5 тысячи новобранцев.

В августе 2023 года Путин подписал закон о расширении призывного возраста на три года. С 1 января 2024 года стали призывать в армию мужчин с 18 до 30 лет. Ранее призывали до 27 лет.

Пользователи соцсетей уже активно отреагировали на этот указ. Многие высказались в отношении этого указа крайне негативно.

Напомним, политолог, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что объявление общей мобилизации в РФ может стоить Владимиру Путину его кресла.