Кремль планує мобілізувати 150 тисяч росіян за три місяці: Путін підписав історичний указ

У РФ призов до армії проводиться двічі на рік

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії. З 1 квітня до 15 липня на військову службу в Росії планують призвати 150 тисяч осіб від 18 до 30 років.

Про це йдеться в указі на російському порталі офіційного опублікування правових актів. У РФ традиційно проводять призов до армії двічі на рік: навесні та восени.

Варто зазначити, що за час весняного призову у 2023 році планувалося набрати 147 тисяч людей. А в ході попереднього весняного призову до армії вирушили 134,5 тисяч новобранців.

У серпні 2023 року Путін підписав закон про розширення призовного віку на три роки. З 1 січня 2024 року стали призивати до армії чоловіків з 18 до 30 років. Раніше призивали до 27 років.

Користувачі соцмереж вже активно відреагували на цей указ. Багато хто висловився щодо цього указу вкрай негативно.

Нагадаємо, політолог, голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що оголошення загальної мобілізації у РФ може коштувати Володимиру Путіну його крісла.