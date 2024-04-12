"Украина такая же, как Россия": в США рассказали, как ошибка Байдена подпитывает сторонников Путина

Администрация Байдена имеет все возможности усилить поддержку Украины, но пока не использует все эти механизмы

За 2 года полномасштабной войны Администрация Белого Дома так и не смогла четко сказать, что будет победой Украины в войне. И этот аргумент "неопределенности" очень активно использует Республиканская партия, а также те американцы, которые стали жертвами российской пропаганды.

На это указал исполнительный директор некоммерческой американской организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн. Свое мнение на этот счет он выразил в блоге.

"Простой пример из личного опыта. Буквально несколько недель назад я принял участие в дискуссии в соцсети Х (бывший Твиттер). Среди участников — ярые сторонники правых идей, теорий заговоров, фанаты Дональда Трампа и другие пособники кремлевских идей в Штатах (блогеры-миллионики Джексон Хинкл, Алекс Джонс и другие менее известные украинцам спикеры). Трансляцию посмотрели более 685 000 человек. Большие цифры даже для США.", — рассказал он.

По словам Эпштейна, центральных тем было много, но все они так или иначе касались тезиса: "Штаты должны прекратить поддержку Украины!". "Да-да, в самой демократической стране, в самой сильной стране мире всерьез обсуждают, какая Россия могущественная империя и какой Путин-диктатор отличный президент.", — добавил он.

Эпштейн считает, что все это следствие работы российской пропаганды, которая захватила головы не только некоторых публичных людей в Штатах, но и многих простых американцев в условном Техасе или Арканзасе. Подобная пропаганда активно использует слабые точки американского и украинского общества. Поднимает темы, которые с одной стороны имеют право на обсуждение, а с другой — откровенно оправдывают тезис, что якобы "Украина ничем не отличается от России, она слаба и в войне точно проиграет".

Он добавил, что, кроме прочего, для оправдания бездеятельности США активно используются тезисы про огромную коррупцию в Украине, или отсутствие у Киева каких-либо шансов на победу из-за того, что Россия постоянно мобилизует тысячи людей и отправляет их на фронт как "пушечное мясо".

Перебить эти дискуссии с предоставлением помощи Украине может лишь Администрация Байдена, которая имеет все возможности усилить поддержку Украины, но пока не использует все эти механизмы.

"Я очень хочу верить, что в такое сложно время у американских политиков найдется воля, чтобы на деле показать силу демократию, поддержать Украину и нанести России стратегическое поражение, пока еще не поздно.", — заключил он.

Напомним, что Конгресс США еще с осени 2023 года не может прийти к консенсусу в вопросе выделения финансовой помощи Украине. В этом году Сенат наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий выделение нашей стране около 60 млрд. Документ был передан в Палату представителей. Но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против сенатского законопроекта выступал спикер Джонсон. Он потребовал, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Между тем, в Палате представителей рассматривают возможность предоставления беспроцентного кредита официальному Киеву вместо гранта без необходимости возврата. Также идею поддерживает экс-президент Дональд Трамп. Именно он в последние месяцы активно тормозит помощь Украины.

Ранее "Телеграф" сообщил, что США могут выдать Украине кредит вместо финпомощи. Депутат Александр Мережко объяснил, насколько это критично.