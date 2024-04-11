У Путина снова высказались о саммите мира в Швейцарии, но сделали намек насчет переговоров

Россия хочет мира на своих условиях и никак иначе

В Кремле назвали бессмысленным Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня 2024 года. Якобы без России это "переговоры в пустую".

Такое заявление сделал 11 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют российские пропагандистские издания.

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"Переговорный процесс без России бессмысленен и является, по сути, переговорами впустую. Путин подчеркивал, что мы сохраняем открытость к переговорам, это является для нас предпочтительнее. Но когда переговоры сами себе запретили украинцы, мы не видим горизонтов впереди", — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также сказал, что за два года ситуация на фронте изменилась. По его мнению, это нужно учитывать и принимать во внимание во время переговоров.

Напомним, в Офисе президента Украины сообщили, что Россию могут пригласить на второй саммит мира. Информацию подтвердил глава государства Владимир Зеленский. Он рассказал, что на первом саммите будет разработан мирный план, который передадут представителям России.

В РФ неоднократно заявляли, что не собираются участвовать в конференции по украинской "Формуле мира". Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова назвала ее "алхимией".

Ранее "Телеграф" писал, что Глобальный саммит мира не является переговорами. Главная задача конференции — собрать как можно больше стран, которые поддерживают Украину, считает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.