Потому что русский: "умный" трамвай в Санкт-Петербурге наехал на пешеходов (фото, видео)

В полиции города сообщили о трех пострадавших, в сети пишут о четырех

В пятницу, 12 апреля, в Санкт-Петербурге в России "умный" трамвай наехал на толпу пешеходов. Эта модель транспорта должна останавливаться, если на путях есть человек.

В результате аварии, по данным полиции, уже известно о трех пострадавших. Видео ДТП опубликовала прокуратура города.

На кадрах видно, что трамвай наезжает на людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу, который идет по путям.

Полиция города сообщила, что в результате ДТП пострадали три человека. Один человек получил тяжелые травмы и двое мужчин с травмами средней степени тяжести, они госпитализированы.

РосСМИ же пишут, что пострадали четыре человека. В полиции, по словам водителя, заявили, что у трамвая отказали тормоза. В сети сообщают, что в ДТП попал ретротрамвай "Довлатов".

Заметим, "умный" трамвай имеет "комплекс активной безопасности" на основе российских разработок искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Утверждается, что эта разработка отслеживает состояние водителя. То есть трамвай остановится, "если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет".

Ранее "Телеграф" писал, что в Москве через окно вытащили 300 кг мужчину, чтобы отвезти в больницу.