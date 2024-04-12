Тому що російський: "розумний" трамвай у Санкт-Петербурзі наїхав на пішоходів (фото, відео)

У поліції міста повідомили про трьох постраждалих, у мережі пишуть про чотирьох

У п'ятницю, 12 квітня, у Санкт-Петербурзі в Росії "розумний" трамвай наїхав на натовп пішоходів. Ця модель транспорту, повинна зупинятися, якщо на коліях є людина.

Внаслідок аварії, за даними поліції, вже відомо про трьох постраждалих. Відео дорожньо-транспортної пригоди опублікувала прокуратура міста.

На кадрах видно, що трамвай наїжджає на людей, які переходять дорогу пішохідним переходом, який йде по коліях.

Поліція міста повідомила, що внаслідок ДТП постраждали троє людей. Одна особа зазнала тяжких травм та двоє чоловіків із травмами середнього ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.

РосЗМІ ж пишуть, що постраждали чотири особи. У поліції, за словами водія, заявили, що у трамвая відмовили гальма. У мережі повідомляють, що у ДТП потрапив ретротрамвай "Довлатов".

Зауважимо, "розумний" трамвай має "комплекс активної безпеки" на основі російських розробок штучного інтелекту Cognitive Pilot. Стверджується, що ця технологія відстежує стан водія. Тобто трамвай зупиниться, "якщо водій втратить концентрацію або якщо на коліях опиниться людина чи предмет".

Раніше "Телеграф" писав, що у Москві через вікно витягли 300-кг чоловіка, щоб відвезти до лікарні.