Россия вызвала посла Франции после "неприемлемых" заявлений главы МИД о переговорах

В России не согласны с заявлением Стефана Сежурне

В России 12 апреля вызвали посла Франции Пьера Леви в Министерство иностранных дел. Этому предшествовали высказывания главы МИД Франции Стефана Сежурне о переговорах с Москвой, которые в РФ сочли "неприемлемыми".

Об этом сообщает BFMTV. Свое мнение французский политик высказал еще в понедельник, 8 апреля, но в РФ опомнились только к концу недели.

"Посол Франции был проинформирован о неприемлемости таких заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью. Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами", — сказано в заявлении МИД России.

В понедельник, 8 апреля, Стефан Сежурне заявил, что Россия опубликовала ложный отчет о телефонном разговоре между министрами российской и французской армии по вопросам борьбы с терроризмом. Глава МИД Франции выразил свои сожаления на этот счет.

"Сегодня мы не заинтересованы в дискуссиях с российскими официальными лицами, поскольку пресс-релизы, что появляются, и сообщения о них являются ложными. Обсуждать с российскими чиновниками больше не в интересах Франции", — сказал Стефан Сежурне.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Франция нарастила торговлю с Россией, несмотря на осуждение нападения на Украину. В то же время Запад начал призывать Францию ограничить закупки.