Не выходил 10 лет из дома: в Москве через окно вытащили 300-кг мужчину, чтобы отвезти в больницу (видео)

Мужчине резко стало плохо и он вызвал скорую помощь, но госпитализировать его оказалось не так то и просто

В Москве медики приехали на вызов в квартиру к мужчине, которому стало плохо и столкнулись с неожиданностью — он не проходит в двери, а потому погружать больного в машину пришлось через окно и с помощью спасателей. Причиной тому вес мужчины — 300 кг.

Об этом пишет Telegram-канал Baza. Вместе с тем были опубликованы соответствующие видео из квартиры.

Так, в многоквартирном доме по улице Малой Калитниковской спасателям пришлось спилить решетки на окнах на первом этаже, чтобы переместить пациента в машину скорой помощи.

Перед этим медики поставили диагноз — сердечная недостаточность и приняли решение о госпитализации, а потому пришлось обратиться к спасателям, чтобы вывести пациента из квартиры.

Как сообщает Telegram-канал Москва.Live, мужчине 54 года и в течение десяти лет он не покидал свой дом. Восемь спасателей смогли вытащить его из дома и сейчас ждут дополнительные силы на помощь.

"В дверной проём он не помещался — пришлось спиливать решётки и снимать оконную раму. Операция заняла почти 4 часа. Выбраться помогли два экипажа МЧС и скорая повышенной вместимости", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Москве в один день обвалились потолки сразу в двух школах. В результате происшествия есть пострадавший.