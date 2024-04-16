В Москве горел стратегический завод по производству ракет: подробности (карта)

Неизвестно, из-за чего случился пожар на предприятии

Во вторник, 16 апреля, на московском заводе "Авангард" случился пожар. Это предприятие изготавливает снаряды для российской армии.

Об этом сообщают росСМИ. Открытое горение удалось локализовать около 18:00, но спасатели продолжают бороться с огнем.

Пожар произошел в цехе № 12, который расположен на улице Клары Цеткин в Москве около 17:00. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, возгоранию присвоили первый ранг сложности. Что стало причиной возгорания и есть ли жертвы, не сообщается, официальной информации от МЧС не поступало. Спасателям понадобился час, чтобы локализовать огонь, но не ликвидировать.

Машиностроительный завод "Авангард" входит акционерное общество Концерн воздушно-космической обороны Алмаз-Антей. Предприятие производит боеприпасы для ЗРК С-300 и С-400. На сайте завода сказано, что "Авангард" — единственное предприятие в России, которое производит эти ракеты. По состоянию на 2017 год в штате завода насчитывалось 2,5 тысячи сотрудников. В марте 2024 года предприятие посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Завод "Авангард" расположен на севере Москвы. В мае 2019 года предприятие попало под санкции США вместе с учебным центром зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульским конструкторским бюро приборостроения. Санкции были введены за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет, а также компонентов и технологий для их производства в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

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