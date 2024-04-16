У Москві горів стратегічний завод із виробництва ракет: подробиці (карта)

Невідомо, через що сталася пожежа на підприємстві

У вівторок, 16 квітня, на московському заводі "Авангард" сталася пожежа. Це підприємство виготовляє снаряди для російської армії.

Про це повідомляють росЗМІ. Відкрите горіння вдалося локалізувати близько 18.00, але рятувальники продовжують боротися з вогнем.

Пожежа сталася у цеху №12, який розташований на вулиці Клари Цеткін у Москві близько 17:00. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів, горінню надали перший ранг складності. Що спричинило загоряння і чи є жертви, не повідомляється, офіційної інформації від МНС не надходило. Рятувальникам знадобилася година, щоби локалізувати вогонь, але не ліквідувати.

Машинобудівний завод "Авангард" входить до акціонерного товариства Концерн повітряно-космічної оборони Алмаз-Антей. Підприємство виробляє боєприпаси для ЗРК С-300 та С-400. На сайті заводу сказано, що "Авангард" — єдине підприємство в Росії, яке виготовляє ці ракети. Станом на 2017 рік у штаті заводу налічувалося 2,5 тисячі працівників. У березні 2024 року підприємство відвідав голова Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Завод "Авангард" розташований на півночі Москви. У травні 2019 року підприємство потрапило під санкції США разом із навчальним центром зенітних ракетних військ у Гатчині та Тульським конструкторським бюро приладобудування. Санкції були введені за порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, крилатих або балістичних ракет, а також компонентів та технологій для їхнього виробництва щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Севастополі сталася пожежа біля військового об’єкту росіян. Густий чорний дим було видно за кілометри.