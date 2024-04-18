В Белгороде и двух областях РФ ночью было громко: есть пострадавшие (фото и видео)

Взрывы гремели с ночи до утра

В четверг, 18 апреля, для жителей Белгорода утро началось не с кофе. Российский город, вероятно, атаковали беспилотники, раздавались взрывы.

Так называемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в телеграмме. По его словам, "белгородское пе-ве-о" сбило более 20 воздушных целей на подлете в город. В результате этого, один человек пострадал.

Он добавил, что в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина – у нее осколочное ранение левой стопы. Бригадой скорой пострадавшая доставлена в городскую больницу города Белгород.

В Минобороны РФ заявили, что "перехватили" 2 ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов, 20 БПЛА и 5 малоразмерных воздушных целей. Традиционно в обстреле обвинили Украину.

Кроме того, еще в двух областях России было также неспокойно. "Горячо" было в Воронежской и Ростовской области.

По данным местных СМИ, в результате атаки БпЛА в городе раздался мощный взрыв, после чего начался сильный пожар. В результате пострадала пилорама.

По словам губернатора региона Александра Гусева, РЭБ вроде бы подавила один из дронов самолетного типа. Также пострадала 68-летняя женщина.

Место падения дрона в Воронеже

Губернатор региона в Ростовской области Василий Голубев убеждает, что ППО уничтожила 3 дрона. Произошло это в районе Каменск-Шахтинского. Голубев добавил, что последствия уточняются.

Ранее "Телеграф" писал, что Буданов анонсировал новые прилеты украинских дронов, ракет и рейды РДК. Одна из целей таких атак – показать россиянам беспомощность российского диктатора Владимира Путина.