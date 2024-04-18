В Бєлгороді та ще двох областях РФ вночі було гучно: є постраждалі (фото та відео)

Вибухи гриміли з ночі до ранку

У четвер, 18 квітня, для жителів Бєлгорода ранок розпочався не з кави. Російське місто, ймовірно, атакували безпілотники, лунали вибухи.

Так званий губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про це в телеграмі. За його словами, "бєлгородське пе-ве-о" збило понад 20 повітряних цілей на підльоті до міста. Внаслідок цього, одна людина постраждала.

Він додав, що у селищі Розумне внаслідок прямого попадання до приватного житлового будинку пошкоджено покрівлю та зруйновано одну зі стін. Постраждала жінка – у неї осколкове поранення лівої стопи. Бригадою швидкої постраждалу доставлено до міської лікарні міста Білгорода.

В Міноборони РФ заявили, що "перехопили" 2 ракети "Точка-У", 19 реактивних снарядів, 20 БПЛА і 5 малорозмірних повітряних куль. Традиційно в обстрілі звинуватили Україну.

Окрім цього, ще у двох областях Росії було також неспокійно. "Гаряче" було у Воронезькій та Ростовській області.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки БпЛА, у місті пролунав потужний вибух, після чого почалася сильна пожежа. У підсумку постраждала пилорама.

За словами губернатора регіону Алєксандра Гусєва, РЕБ начебто подавила один із дронів літакового типу. Також постраждала 68-річна жінка.

Місце падіння дрону у Воронежі

Губернатор регіону в Ростовській області Василь Голубєв переконує, що ППО знищила 3 дрони. Сталося це у районі Кам'янськ-Шахтинського. Голубєв додав, що наслідки уточнюються.

Раніше "Телеграф" писав, що Буданов анонсував нові прильоти українських дронів, ракет та рейди РДК. Одна з цілей таких атак – показати росіянам безпорадність російського диктатора Володимира Путіна.