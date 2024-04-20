Прилет по НПЗ и многие другие взрывы: ночью Россию массированно атаковали дроны (фото, видео)

В результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами

В ночь с 19 на 20 апреля шесть областей Российской Федерации атаковали беспилотники. Поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, на месте взрывов были пожары, а в одном из населенных пунктов погибли гражданские жители.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на губернаторов 6 областей. В сети также показали последствия.

Атака в Белгородской области

Ночью над территорией Белгородской области силами ПВО были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. По данным российских пабликов, возле города Старый Оскол раздались взрывы и в небе была видна яркая вспышка.

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Истобное Губкинского городского округа.

Существенное в РФ под атакой

В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилищного домовладения.

Позже Гладков сообщил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, находящейся рядом с границей с Украиной в результате сброса двух взрывных устройств, загорелся частный жилой дом.

В результате инцидента погибли двое мирных жителей — лежавшая с переломом шейки бедра женщина и ухаживавший за ней мужчина. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Из-за атаки полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

Взрывы в Брянской области

Дроны также атаковали и Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что над Выгоницким районом уничтожены пять беспилотников. В результате падения сбитого дрона возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Выгоницкий район в РФ атаковали беспилотники

Также Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Суземского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

Атака в Курской области

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что над областью российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников. Отбой тревоги из-за опасности атак БПЛА был объявлен лишь в 4:46 утра.

Взрывы в Калужской области

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения.

Атака дронов в Калужской области

Атака в Смоленской области

Губернатор Василий Анохин сообщил, что около 2:00 в Кардымовском районе беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса.

В результате работы сил ПВО, летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Село Кардымово находится в 290 километрах от границы с Украиной.

На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения о пострадавших уточняются.

Взрывы в Рязанской области

По словам губернатора Павла Малкова, ночью средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. По предварительной информации, пострадавшего и материального ущерба нет.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Белгороде и двух областях РФ ночью было громко. Есть пострадавшие.