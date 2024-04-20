Прилет по НПЗ и многие другие взрывы: ночью Россию массированно атаковали дроны (фото, видео)
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В результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами
В ночь с 19 на 20 апреля шесть областей Российской Федерации атаковали беспилотники. Поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, на месте взрывов были пожары, а в одном из населенных пунктов погибли гражданские жители.
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на губернаторов 6 областей. В сети также показали последствия.
Атака в Белгородской области
Ночью над территорией Белгородской области силами ПВО были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. По данным российских пабликов, возле города Старый Оскол раздались взрывы и в небе была видна яркая вспышка.
Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Истобное Губкинского городского округа.
В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилищного домовладения.
Позже Гладков сообщил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, находящейся рядом с границей с Украиной в результате сброса двух взрывных устройств, загорелся частный жилой дом.
В результате инцидента погибли двое мирных жителей — лежавшая с переломом шейки бедра женщина и ухаживавший за ней мужчина. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Из-за атаки полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.
Взрывы в Брянской области
Дроны также атаковали и Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что над Выгоницким районом уничтожены пять беспилотников. В результате падения сбитого дрона возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.
Также Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Суземского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.
Атака в Курской области
Губернатор Роман Старовойт сообщил, что над областью российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников. Отбой тревоги из-за опасности атак БПЛА был объявлен лишь в 4:46 утра.
Взрывы в Калужской области
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения.
Атака в Смоленской области
Губернатор Василий Анохин сообщил, что около 2:00 в Кардымовском районе беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса.
В результате работы сил ПВО, летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Село Кардымово находится в 290 километрах от границы с Украиной.
На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения о пострадавших уточняются.
Взрывы в Рязанской области
По словам губернатора Павла Малкова, ночью средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. По предварительной информации, пострадавшего и материального ущерба нет.
Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Белгороде и двух областях РФ ночью было громко. Есть пострадавшие.