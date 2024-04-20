Приліт по НПЗ та багато інших вибухів: вночі Росію масовано атакували дрони (фото, відео)

Внаслідок падіння уламків сталося загоряння місткості з паливно-мастильними матеріалами

У ніч з 19 на 20 квітня шість областей Російської Федерації атакували безпілотники. Пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, в Смоленській області безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці вибухів були пожежі, а в одному з населених пунктів загинули цивільні жителі.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на губернаторів 6 областей. В мережі також показали наслідки.

Атака в Бєлгородській області

Вночі над територією Бєлгородської області силами ППО були знищені три безпілотні літальні апарати. За даними російських пабліків, біля міста Старий Оскіл пролунали вибухи й у небі було видно яскравий спалах.

Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку БПЛА на село Істобне Губкінського міського округу.

Істобне в РФ під атакою

Внаслідок падіння без детонації постраждалих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння.

Пізніше Гладков повідомив, що в селі Пороз Грайворонського міського округу Бєлгородської області, що знаходиться поруч з кордоном з Україною внаслідок скидання двох вибухових пристроїв загорівся приватний житловий будинок.

Внаслідок інциденту загинули двоє мирних жителів — жінка, яка лежала з переломом шийки стегна, і чоловік, який доглядав за нею. Син загиблої встиг в останню мить вибігти з палаючого будинку. Через атаку повністю згоріли приватний житловий будинок і сарай, ще один житловий будинок сильно пошкоджено.

Вибухи в Брянській області

Дрони також атакували і Брянську область. Губернатор Олександр Богомаз повідомив, що над Вигоницьким районом знищено п'ять безпілотників. Внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Вигоницький район в РФ атакували безпілотники

Також Богомаз повідомив про знищення безпілотника літакового типу над територією Суземського району Брянської області. Постраждалих і руйнувань немає.

Атака в Курській області

Губернатор Роман Старовойт повідомив, що над областю російські сили ППО знищили п'ять безпілотників. Відбій тривоги через небезпеку атак БПЛА було оголошено лише о 4:46 ранку.

Вибухи в Калузькій області

Губернатор Владислав Шапша повідомив, що вночі в Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА у районі електропідстанції було несуттєво пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Постраждалих немає. Оперативні служби перебувають на місці та усувають пошкодження.

Атака дронів в Калузькій області

Атака в Смоленській області

Губернатор Василь Анохін повідомив, що близько 2:00 в Кардимівському районі безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Мабуть, йдеться про черговий НПЗ.

Російське "пе-ве-о" збило літальні апарати. Однак внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з паливно-мастильними матеріалами. Село Кардимове знаходиться за 290 кілометрів від кордону з Україною.

На місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я. Відомості щодо постраждалих уточнюються.

Вибухи в Рязанській області

За словами губернатора Павла Малкова, вночі засобами ППО і радіоелектронної боротьби над територією Рязанської області збиті БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих і матеріальних збитків немає.

Російське Міноборони вже "відзвітувалось" про роботу ППО та уточнили, що нібито за ніч знищили і перехопили 50 безпілотників ЗСУ над територією Росії.

"З них 26 — над Білгородською областю, 10 — над Брянською, вісім — над Курською, два — над Тульською і по одному — над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що днями в Бєлгороді та ще двох областях РФ вночі було гучно. Є постраждалі.