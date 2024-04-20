Приліт по НПЗ та багато інших вибухів: вночі Росію масовано атакували дрони (фото, відео)
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Внаслідок падіння уламків сталося загоряння місткості з паливно-мастильними матеріалами
У ніч з 19 на 20 квітня шість областей Російської Федерації атакували безпілотники. Пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, в Смоленській області безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці вибухів були пожежі, а в одному з населених пунктів загинули цивільні жителі.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на губернаторів 6 областей. В мережі також показали наслідки.
Атака в Бєлгородській області
Вночі над територією Бєлгородської області силами ППО були знищені три безпілотні літальні апарати. За даними російських пабліків, біля міста Старий Оскіл пролунали вибухи й у небі було видно яскравий спалах.
Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку БПЛА на село Істобне Губкінського міського округу.
Внаслідок падіння без детонації постраждалих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння.
Пізніше Гладков повідомив, що в селі Пороз Грайворонського міського округу Бєлгородської області, що знаходиться поруч з кордоном з Україною внаслідок скидання двох вибухових пристроїв загорівся приватний житловий будинок.
Внаслідок інциденту загинули двоє мирних жителів — жінка, яка лежала з переломом шийки стегна, і чоловік, який доглядав за нею. Син загиблої встиг в останню мить вибігти з палаючого будинку. Через атаку повністю згоріли приватний житловий будинок і сарай, ще один житловий будинок сильно пошкоджено.
Вибухи в Брянській області
Дрони також атакували і Брянську область. Губернатор Олександр Богомаз повідомив, що над Вигоницьким районом знищено п'ять безпілотників. Внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.
Також Богомаз повідомив про знищення безпілотника літакового типу над територією Суземського району Брянської області. Постраждалих і руйнувань немає.
Атака в Курській області
Губернатор Роман Старовойт повідомив, що над областю російські сили ППО знищили п'ять безпілотників. Відбій тривоги через небезпеку атак БПЛА було оголошено лише о 4:46 ранку.
Вибухи в Калузькій області
Губернатор Владислав Шапша повідомив, що вночі в Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА у районі електропідстанції було несуттєво пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Постраждалих немає. Оперативні служби перебувають на місці та усувають пошкодження.
Атака в Смоленській області
Губернатор Василь Анохін повідомив, що близько 2:00 в Кардимівському районі безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Мабуть, йдеться про черговий НПЗ.
Російське "пе-ве-о" збило літальні апарати. Однак внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з паливно-мастильними матеріалами. Село Кардимове знаходиться за 290 кілометрів від кордону з Україною.
На місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я. Відомості щодо постраждалих уточнюються.
Вибухи в Рязанській області
За словами губернатора Павла Малкова, вночі засобами ППО і радіоелектронної боротьби над територією Рязанської області збиті БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих і матеріальних збитків немає.
Російське Міноборони вже "відзвітувалось" про роботу ППО та уточнили, що нібито за ніч знищили і перехопили 50 безпілотників ЗСУ над територією Росії.
"З них 26 — над Білгородською областю, 10 — над Брянською, вісім — над Курською, два — над Тульською і по одному — над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей", — йдеться у повідомленні.
Раніше "Телеграф" писав, що днями в Бєлгороді та ще двох областях РФ вночі було гучно. Є постраждалі.