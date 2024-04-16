Си Цзиньпин сделал новое заявление о войне в Украине: рассказал, как видит переговоры с РФ

У КНР свое видение того, как должна закончиться война в Украине

Китайская народная республика (КНР) выступает за мирную конференцию, которую признают, как РФ, так и Украина. На ней должно произойти справедливое обсуждение всех предложений.

С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер отметил, что для скорейшего решения военного конфликта в Украине ряду стран следует перестать преследовать собственные интересы.

По мнению Си Цзиньпина, чтобы предотвратить выход "украинского кризиса" (так в Китае называют войну РФ против Украины – ред.,) из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира.

Мирная конференция

Ближайшая мирная конференция пройдет летом в Швейцарии. Россию туда не позвали. Китай пригласили, но он своего участия пока не подтвердил.

Как известно, китайский "мирный план" подразумевает замораживание конфликта по линии фронта. Украина же требует вывода войск РФ на границы 1991 года.

Визит Шольца в Китай

Канцлер Германии прибыл в Китай 14 апреля с трехдневным визитом. Си Цзиньпин принял Шольца в Пекине.

Визит канцлер Германии в КНР происходит на фоне роста напряженности в отношениях между Китаем, ЕС и США из-за торговли и войны России против Украины. Блок начал расследование китайских субсидий на электромобили и поддержку ветропарков, а вскоре начнет расследование закупок медицинского оборудования.

Глава немецкого правительства во время переговоров с председателем КНР еще раз повторил призывы не обходить санкции Запада и не поставлять оружие России. По его словам, агрессивная война России — это не только европейская проблема.

Кроме того, поездка Шольца также совпала с опасениями по поводу масштабной войны на Ближнем Востоке.

Напомним, что Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку Кремлю с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко выросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Китай резко увеличил продажи России технологий для войны. СМИ привели доказательства сотрудничества двух режимов.