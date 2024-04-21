"Сын умер, а жаль табуретку": мать погибшего оккупанта жалуется на украденную мебель из квартиры, в сети удивляются (видео)

Сын сыном, а вот мебель жалко

Сетью распространяется видео, на котором мать погибшего российского солдата жалуется на то, что мебель из его квартиры украдена. Это преступление якобы совершила девушка кремлевца.

Мать жалуется на бездействие правоохранительных органов. Видео, опубликованное в сети, уже вызвало шквал эмоцию у пользователей.

По словам матери погибшего на "специальной военной операции" (СВО) (войне) солдата, она, записывая это видео, хочет привлечь внимание к плохой работе милиции. Тарасова Людмила Александровна (мать) говорит, что правоохранительные органы в течение 3 месяцев не действуют.

"Мой сын, Тарасов Александр, погиб 19 января 2024 во время участия в "СВО". У него была квартира, в которую он пустил жить свою девушку. После гибели сына, не прошло и 40 дней, как она вынесла всю мебель. 20 февраля мы подали заявление в милицию", — говорит женщина.

Людмила утверждает, что правоохранители даже не проводили допросы, и уже 3 месяца не принимают никаких мер.

В сети люди удивлены словами женщины, ведь ее сын погиб на войне, а ее волнует только мебель.

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