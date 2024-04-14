"Нет хлеба - ешьте пирожные": российская чиновница посоветовала россиянам меньше есть

В сети раскритиковали депутата, которая не видит проблемы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что не заметила роста цен на продукты в стране. В РФ цены на товары и услуги начали расти фактически сразу после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Соответствующий комментарий Журовой приводит sport24.ru. Светлана рассказала, что кушает мало, а потому не ощущает роста цен на продукты.

"Мы заказываем в основном через интернет, так что прямо в магазин я не хожу. Не знаю, выросли сейчас в магазинах наценки или нет. Но если говорить про мою семью, то мы стараемся минимизировать расходы на продукты, приобретая их в интернете.

Я вообще больше не по хозяйству – мне с этим сестра и мама помогают. Особенно в пост у нас в семье много не едят, например, мясо. В такие моменты не сильно реагируем на изменение цен. Хлеб тот же не едим. Те продукты, которые дорожают, мы особо не употребляем, поэтому на нас рост не отражается.

В последние время не было такого, чтобы мне кто-то из семьи жаловался на цены. Был период, когда сильно подорожали яйца, но мы их не употребляем в таком количестве, чтобы на нас это сказалось", – сказала Журова.

В сети раскритиковали Журову, которая фактически посоветовала россиянам меньше есть. Пользователи считают, что Светлана не ощущает роста цен из-за заоблачной зарплаты.

Ранее бывший российский спортивный функционер заявил, что на семью нужно 10 яиц в месяц. Накануне футболист сборной Эстонии потерял капитанскую повязку в национальной команде из-за слов про Украину.