"Син помер, а шкода табуретку": мати загиблого окупанта жаліється на вкрадені меблі з квартири, у мережі дивуються (відео)

Син сином, а от меблі шкода

Мережею шириться відео, на якому мати загиблого російського солдата жаліється на те, що меблі з його кватири вкрадено. Цей злочин нібито вчинила дівчина кремлівця.

Мати жаліється на бездіяльність правоохоронних органів. Відео опубліковане у мережі вже викликало шквал емоцію у користувачів.

За словами матері загиблого на "спеціальній військовій операції" (СВО) (війні) солдата, вона, записуючи це відео, хоче привернути увагу до поганої роботи міліції. Тарасова Людмила Олександрівна (мати) каже, що правоохоронні органи протягом 3 місяців не діють.

"Мій син, Тарасов Олександр, загинув 19 січня 2024 року під час участі у "СВО". У нього була квартира, у яку він пустив жити свою дівчину. Після загибелі сина, не минуло і 40 днів, як вона винесла усі меблі. 20 лютого ми подали заяву до міліції", — каже жінка.

Людмила стверджує, що правоохоронці навіть не проводили допити, і протягом вже 3 місяців не вживають ніяких заходів.

У мережі люди здивовані словами жінки, адже її син загинув на війні, а її хвилюють лише меблі.

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