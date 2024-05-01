Как по накатанной: в РФ ранее осужденный за убийство зек-вагнеровец снова совершил преступление и хотел скрыться на фронте, детали

Хотел таким образом рассчитаться с кредиторами

Зарезал служителя мечети, а затем попытался вернуться на фронт добровольцем. Ранее помилованный Путиным вагнеровец совершил очередное убийство, на этот раз в Саратовской области в России.

Об этом сообщает российское издание Astra. Отмечается, что убийство совершил 36-летний Раиль Хайров, ранее уже осужденный за покушение на убийство, убийство и поджог.

"Убийство произошло еще 16 апреля. Его жертвой стал 45-летний Ибрагим Исяняев — многодетный отец, муэдзин в местной мечети и скупщик скота. Ему бывший заключенный Хайров представился продавцом двух быков. Так он выманил служителя мечети с деньгами", — пишет издание.

Сообщается, что у Хайрова были долги и таким образом он решил рассчитаться с кредиторами. Когда Исяняев отказался отдавать деньги, вагнеровец убил его. Нанес удар ножом в сердце и забрал 300 тысяч рублей с автомобиля жертвы.

После убийства ранее помилованный вагнеровец загрузил труп в "Газель" убитого, отвез в Ульяновскую область (именно оттуда родом убийца) и сбросил в реку. Автомобиль убийца сжег. Затем автобусом поехал к боевикам в "ДНР", чтобы снова записаться добровольцем на фронт. В Донецке мужчину задержали.

Сообщается, что сейчас Хайров находится в СИЗО. Он признал свою вину – мужчине грозит пожизненное. Правда, нет никаких гарантий, что Хаврова снова не помилуют.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как зек-"вагнеровец" вернулся с фронта и изнасиловал девушку в чужой машине. Сейчас он задержан.