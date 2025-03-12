Поможет только высокая зарплата. Какой будет пенсия у украинца с мизерным доходом и 15 годами стажа

Пенсия была рассчитана на общих условиях

Если зарплата и страховой стаж украинца минимальный, то ему не стоит рассчитывать на значительную пенсию. То же касается и тех, чья ежемесячная выплата еще меньше — 6 тысяч гривен.

Каким точно ожидается пенсионное начисление у мужчины, получающего меньше минималки и наработавшего минимальную норму страхового стажа, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Итак, если ежемесячный доход мужчины состоит из зарплаты в 6 тысяч гривен и он имеет минимальную норму страхового стажа в 15 лет, то в марте 2025 года он может выйти на отдых только в 65 лет и получить 986 гривен.

В таком случае увеличить пенсию может только размер заработной платы. Чтобы получать 10 тысяч гривен пенсии, мужчине необходимо иметь 61 000 гривен зарплаты.

Следует отметить, что эта сумма актуальна, если выплата оформлялась на общих условиях, без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги Родине и т.д.

Кроме того, чтобы выйти на отдых в 2025 году, 65-летним украинцам нужно от 15 до 22 лет страхового стажа, согласно данным Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" писал о том, каким требованиям нужно отвечать, чтобы в 2025 году иметь 11 тысяч гривен пенсии.