Если наступит перемирие: что в Европе готовы сделать для Украины сразу после этого

По предварительным данным встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии прошла позитивно

Встреча американской и украинской делегаций, которая состоялась во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, вызвала бурную реакцию со стороны европейских лидеров. По словам американских чиновников, переговоры были продуктивными, однако действующий президент Франции Эмманюэль Макрон призвал мир "разработать план по разработке надёжных гарантий безопасности" для Украины.

Он подчеркнул, что военное руководство Европы и НАТО должно обязательно "разработать план четких гарантий безопасности" на случай, если в Украине вступит в силу режим прекращения огня.

Макрон призвал военачальников около тридцати стран перейти к планированию гарантий безопасности для Украины в случае заключения "мирного соглашения".

Кроме этого, свою позицию обозначила и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она высказалась положительно по этому поводу.

"Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды относительно американо-украинских переговоров, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными США и помощи в сфере безопасности", — подчеркнула она.

Премьер Польши Дональд Туск также заявил, что Европа готова помочь достичь справедливого и прочного мира в Украине.

Напомним, Дональд Трамп надеется на то, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация собираюся встретиться с Владимиром Путиным в самое ближайшее время.

Он также добавил, что "надеется на полное прекращение огня в ближайшие дни" и думает о том, что "поговорит с Путиным уже на этой неделе". "Если Путин согласится прекратить огонь — это было бы 75% пути" — отметил президент США.

Кроме этого Трамп подчеркнул, что "если мы не заставим РФ прекратить огонь, то мы просто продолжим идти вперед".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, возможно, не будет достаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными.