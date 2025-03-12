С циститом не мобилизуют? Какие болезни мочевыделительной системы могут освободить от призыва
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Диагноз следует подтвердить медицинскими справками
Не все мужчины подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Одним из оснований для освобождения является заболевание почек и мочеполовой системы. Разберемся, какие диагнозы точно освобождают от службы.
Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, освобождение от мобилизации предоставляется мужчинам с серьезными проблемами со здоровьем. Не мобилизуют мужчину с почечной недостаточностью IV-V стадии, вызванной следующими болезнями:
- гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек;
- нефротический синдром; хронический интерстициальный нефрит;
- острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит;
- хронический первичный пиелонефрит и нефропатию.
Заболевания почек, мочеточников и мочевого пузыря со значительными нарушениями функций, с которыми могут быть признаны непригодными:
- обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз;
- мочекаменная болезнь (камни в почках), киста почки;
- цистит, уретрит, стриктура уретры и другие нарушения.
Болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций, с которыми не мобилизуют:
- гиперплазия, аденома и миома простаты;
- воспалительные и другие серьезные заболевания половых органов
Следует отметить, что наличие одной почки не является автоматическим основанием для освобождения от службы. Если почка работает нормально и не вызывает значительных нарушений здоровья, мужчина может быть призван.
Как подтвердить диагноз
Для получения освобождения от мобилизации мужчинам нужно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и предоставить медицинские документы, подтверждающие диагноз и степень нарушения функций. Только после проверки комиссия примет решение о непригодности к службе.
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