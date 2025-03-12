С циститом не мобилизуют? Какие болезни мочевыделительной системы могут освободить от призыва

Диагноз следует подтвердить медицинскими справками

Не все мужчины подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Одним из оснований для освобождения является заболевание почек и мочеполовой системы. Разберемся, какие диагнозы точно освобождают от службы.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, освобождение от мобилизации предоставляется мужчинам с серьезными проблемами со здоровьем. Не мобилизуют мужчину с почечной недостаточностью IV-V стадии, вызванной следующими болезнями:

гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек;

нефротический синдром; хронический интерстициальный нефрит;

острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит;

хронический первичный пиелонефрит и нефропатию.

Заболевания почек, мочеточников и мочевого пузыря со значительными нарушениями функций, с которыми могут быть признаны непригодными:

обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз;

мочекаменная болезнь (камни в почках), киста почки;

цистит, уретрит, стриктура уретры и другие нарушения.

Болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций, с которыми не мобилизуют:

гиперплазия, аденома и миома простаты;

воспалительные и другие серьезные заболевания половых органов

Следует отметить, что наличие одной почки не является автоматическим основанием для освобождения от службы. Если почка работает нормально и не вызывает значительных нарушений здоровья, мужчина может быть призван.

Как подтвердить диагноз

Для получения освобождения от мобилизации мужчинам нужно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и предоставить медицинские документы, подтверждающие диагноз и степень нарушения функций. Только после проверки комиссия примет решение о непригодности к службе.

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