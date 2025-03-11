Прекращение огня не только в воздухе: Зеленский объяснил, на что согласилась Украина на переговорах с США

Украина и США достигли понимания на переговорах

Предложение США о прекращении огня в Украине на 30 дней касалось не только дальнобойных ударов, но и заморозки линии фронта. Однако теперь осталось заставить россиян пойти на это.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении. По его словам, он получил отчет от украинской делегации, которая принимала участие в переговорах в Саудовской Аравии.

"Наша позиция абсолютно четкая: Украина стремится к миру с первой секунды войны, и мы хотим сделать все, чтобы мир был достигнут как можно быстрее и надежнее – так, чтобы войны больше не было", — сказал он.

По словам Зеленского, украинская делегация предложила прекратить огонь в небе и на море, а также решить ряд гуманитарных вопросов, что включает обмен пленными и возвращение украинских детей.

Он добавил, что сторона США понимает позицию Украины, но предлагает остановить огонь не только в небе и на море, но и по всей линии фронта.

"Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает", — добавил он.

Зеленский также подчеркнул то, что США готовы возобновить помощь и обмен разведданными, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за конструктивную позицию на этих переговорах.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилось сообщение о том, что США якобы требовали от Украины отказаться от территорий, но в СНБО позже это сообщение опровергли.