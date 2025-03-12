Это не замораживание войны: Сибига объяснил, почему прекращение огня было предложено на 30 дней

Сейчас американская сторона попытается обсудить этот вопрос с россиянами

Принятие решения о предложении 30 дней полного прекращения огня – это не подготовка к замораживанию войны с Россией. Украина согласилась на это предложение, поскольку считает, что это может начать путь к полному завершению войны.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, это фактически "шаг на опережение", позволивший показать США, что Украина хочет мира, и отправивший "мяч" на сторону России.

"Украина не препятствует миру, она является партнером в его восстановлении. Так происходит, когда говорят союзники — откровенно, искренне и предметно", — отметил он.

Сибига также указал, что прекращение огня может быть установлено на 30 дней и продлено после его завершения, но только в случае, если на такой шаг согласится российский режим. Сейчас американская сторона попытается обсудить этот вопрос с россиянами.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня — потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто действительно заинтересован в мире", – резюмировал министр.

Напомним, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится. Вашингтон по завершении переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.

Отметим, что президент США Дональд Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. В России на этот счет уже устроили истерику. Там заявили, что Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это лишь якобы поможет Украине перегруппироваться. В Кремле убеждены, что Вашингтон использует эту инициативу в качестве повода для продолжения поставок оружия Киеву.