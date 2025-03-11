"Могут быть фантастические новости": в США намекнули на исход переговоров с Украиной

В Вашингтоне поделились ожиданиями от переговоров с украинцами

В США оптимистично настроены относительно итогов переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Вашингтона и Киева. При этом там не исключают, что вскоре будут озвучены "фантастические новости для человечества".

Об этом рассказала спикер Государственного департамента Темми Брюс, которая находится в Джидде вместе с американской делегацией. По ее словам, это был "захватывающий день".

"Могут появиться фантастические новости для человечества, поэтому мы очень оптимистичны. И я знаю, что госсекретарь (Марко Рубио, — ред.) тоже, так как мы знаем какие ставки", — сказала Брюс в своем коротком обращении, обнародованном в ее профиле в соцсети X.

Тем временем Financial Times сообщает, что после многочасовых переговоров будет обнародовано совместное заявление Украины и США. Сами переговоры были сосредоточены вокруг украинского предложения об остановке атак в воздухе и на море, а также вокруг сделки по минералам.

Издание отмечает, что на 12 марта новый раунд переговоров не запланирован.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилось сообщение о том, что США якобы требовали от Украины отказаться от территорий, но в СНБО позже это сообщение опровергли.