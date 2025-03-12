Столкновение двух миров: ученые рассказали, как современные люди уживались с неандертальцами

Древний Левант был своеобразным "плавильным котлом"

В настоящее время ученые хорошо знают, что люди современного типа размножались с неандертальцами, однако сама тема того, как эти два разных вида уживались друг с другом вызывала очень много вопросов. Однако новое исследование может пролить немного света на это.

Находки в пещере Тиншемет (Израиль) намекают на то, что они могли активно взаимодействовать и сформировать общие культурные традиции. Исследование обнародовано в журнале Nature Human Behavior 11 марта 2025 года.

Территория Леванта составляет большую ценность для археологов, поскольку является важным миграционным маршрутом для ранних Homo Sapiens, которые двигались из Африки в Европу. К тому моменту тут уже жили неандертальцы, из-за чего находки древних людей в этом регионе отмечаются высокой разнообразностью строения.

Во время раскопок в пещере Тиншемет археологи обнаружили, что ее заселяли примерно в период от 130 до 80 тысяч лет назад, хотя на ранних периодах люди там делали лишь непродолжительные остановки и оставляли после себя немного следов деятельности.

Пещера Тиншемет выделена на карте звездочкой

А вот на слоях, которые датируются 100-90 тысячами лет назад было обнаружено много свидетельств использования огня, добычи охры и охоты на крупную добычу. В целом здесь было найдено около десяти тысяч артефактов, основная часть из которых составляет орудия для разделки мяса и обработки шкур.

Эти артефакты в основном выполнены по технике Леваллуа — способу обработки камня, когда от заранее подготовленного ядра постепенно откалываются мелкие пластинки, чтобы в итоге продукт получил вид отдаленно напоминающий черепаший панцирь. Однако из-за разных традиций готовые инструменты все равно получаются непохожими друг на друга в зависимости от региона. То, что в Тиншемете они примерно одинаковы указывает на то, что неандертальцы и "сапиенсы" каким-то образом взаимодействовали и могли перенимать технологию друг от друга.

Один из артефактов в Тиншемете

Кроме того, в этой пещере также обнаружили останки пяти людей, из которых два полных скелета и три черепа. Скелеты были обнаружены в позе эмбриона и посыпаны охрой, что говорит о ранней практике захоронения. При этом, на данный момент это самое раннее свидетельство традиции хоронить своих умерших за пределами Африки. Оно датируется 106-96 тысячами лет назад. Для сравнения, самые ранние следы захоронения в Европе датируются около 70 тысячами лет назад.

Следы использования охры в Тиншемете

Любопытно то, что ученые пока не могут определить какому виду принадлежали останки, ведь у всех их наблюдаются черты, которые напоминают как наших предков, так и неандертальцев. Не исключается даже, что они могли быть гибридами.

О культурном обмене может говорить не только единый стиль изготовления каменных орудий и захоронения мертвых, но и единые традиции охоты на крупную добычу. Местные люди отдавали предпочтение самым крупным видам травоядных, а также обрабатывали мясо сразу после охоты.

Руководитель исследования, профессор Йоси Зайднер отмечает, что Левант в те времена был своеобразным "плавильным котлом", где разные группы и виды людей встречались, конкурировали и развивались вместе на протяжении длительного периода.

"Наши данные показывают, что человеческие связи и взаимодействие населения были основополагающими в продвижении культурных и технологических инноваций на протяжении всей истории", — говорит он.

Стоит отметить, что недавно ученые обнаружили неподалеку от этой пещеры свидетельства того, что люди еще 100 тысяч лет назад стремились к искусству.