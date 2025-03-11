США уже выполняют договоренности: у Зеленского рассказали о первых сдвигах после переговоров
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США возобновили поставки помощи Украине
Вашингтон возобновил поставки военной помощи ВСУ. Эта тема обсуждалась в ходе переговоров между командами Украины и США в Саудовской Аравии.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса в своем Facebook. По его словам, достигнутые соглашения уже начинают исполнятся.
"Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена", — написал он.
Как сообщалось ранее, глава Государственного департамента США Марко Рубио перед переговорами сообщал, что судьба дальнейших поставок военной помощи и предоставления разведданных Украине зависит от итогов переговоров в Саудовской Аравии.
Похоже, что американская сторона оказалась довольной достигнутыми результатами, поскольку пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс сообщала о "фантастических новостях" еще до завершения второго раунда переговоров.
После завершения переговоров, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Украина готова к прекращению огня и выразил надежду, что россияне тоже на это согласятся.