США уже выполняют договоренности: у Зеленского рассказали о первых сдвигах после переговоров

США возобновили поставки помощи Украине

Вашингтон возобновил поставки военной помощи ВСУ. Эта тема обсуждалась в ходе переговоров между командами Украины и США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса в своем Facebook. По его словам, достигнутые соглашения уже начинают исполнятся.

"Имею подтверждение, что помощь по безопасности ​​от США восстановлена", — написал он.

Как сообщалось ранее, глава Государственного департамента США Марко Рубио перед переговорами сообщал, что судьба дальнейших поставок военной помощи и предоставления разведданных Украине зависит от итогов переговоров в Саудовской Аравии.

Похоже, что американская сторона оказалась довольной достигнутыми результатами, поскольку пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс сообщала о "фантастических новостях" еще до завершения второго раунда переговоров.

После завершения переговоров, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Украина готова к прекращению огня и выразил надежду, что россияне тоже на это согласятся.