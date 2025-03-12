Вокруг этого здания ходит легенда о трагической любви: каким раньше был цирк в Днепре

Сегодня здание цирка на улице Шмидта пустует

Цирк – это особенное место, где оживают чудеса, где можно увидеть невероятные трюки и талантливых артистов. С давних времен они привлекали зрителей всех возрастов, даря им восторг и незабываемые эмоции. В каждом городе есть свои цирковые традиции и история, и Днепр – не исключение. Одним из знаковых зданий, связанных с цирковым искусством в этом городе, является старый цирк, расположенный на улице Шмидта, 7, напротив легендарного рынка "Озерка".

Вообще история циркового искусства в Днепре началась задолго до постройки этого здания. В 1885 году на месте, где сейчас расположен Театр оперы и балета, появилось первое стационарное цирковое здание. Оно пользовалось огромной популярностью, но со временем обветшало, и цирк перенесли на улицу Шмидта. В феврале 1911 года новое здание цирка вновь открыло свои двери для зрителей. В таком виде оно просуществовало до 1929 года, а с 1932 года в городе работал цирк-шапито, который был разрушен во время войны.

Во время оккупации цирк был эвакуирован, но после окончания войны его восстановили. Однако здание нуждалось в ремонте, и его решили снести. И тогда уже на месте старого цирка возвели новое строение, которое открылось в 1960 году. Удивительно, но здание было построено всего за пять месяцев. Его архитектором стал киевлянин Валентин Жуков. Из-за отсутствия отопления представления проводились только в теплое время года. Зимой это здание использовалось как зверинец.

Здание летнего цирка

Купол цирка был выполнен из металла и покрыт деревянными щитами, пропитанными специальным составом. Такая конструкция обеспечивала комфортные условия для воздушных гимнастов: летом купол не перегревался, а осенью не охлаждался слишком быстро. Видимость и акустика в зале были организованы таким образом, чтобы с любого места можно было четко видеть и слышать происходящее на арене. Кроме того, здание имело два фойе: одно по всему периметру цирка, а второе – летнее, расположенное на верхнем ярусе. Первые представления в новом цирке дали артисты Белорусского цирка.

Здание вмещало до 2 тысяч зрителей

С этим местом связана одна из городских легенд. По преданию, которое пересказывает "Наше місто", молодой человек страстно любил девушку, но она отвергла его. Однажды, когда девушка находилась в гримерке со своим возлюбленным, отвергнутый парень, охваченный ревностью, подпер дверь и поджег помещение. Пожарные успели спасти почти всех людей и животных, но сама девушка и тот юноша остались там навсегда. Говорят, что с тех пор здание стало терять свою привлекательность, и вскоре его забросили.

Однако через 20 лет, в 1980 году, в Днепре было завершено строительство нового цирка на Набережной. В отличие от своего предшественника, он имел отопление и мог работать круглогодично. Со временем старое здание стало терять свое значение. Его использовали различные спортивные организации, позже оно служило складом, а в настоящее время цирк заброшен.