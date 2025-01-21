"За границей не достанут?" Топ-4 мифов о воинской обязанности украинцев в эмиграции

Обновлять свои данные нужно независимо от местоположения

"Он же многодетный отец, зачем ему возвращаться?", "Пока я за границей, повестку не вручат", "Ничего мне не будет" – эти мифы могут стоить украинским мужчинам за рубежом тысячи гривен штрафов и серьезных проблем в будущем.

По данным Евростата, с начала полномасштабного вторжения из Украины уехало 650 тысяч мужчин призывного возраста. Часть из них пересекла границу законно – как многодетные родители, или, например, из-за инвалидности. Однако даже имея все законные основания для выезда, порой попадают в ловушку собственных иллюзий по поводу своих прав и обязанностей.

"Телеграф" решил разобрать самые распространенные мифы, которые могут сыграть злую шутку с теми, кто находится за пределами Украины.

1. Миф: "Находясь за границей, я не могу получить повестку"

Территориальные центры комплектования действительно пока не функционируют за границей, и вручение повесток там маловероятно. В то же время следует понимать, что печатные повестки могут отправлять по почте.

Так что если в ваших военно-учетных данных указан украинский адрес, поступающая туда повестка приобретает юридическую силу. Она считается официально врученной независимо от того, проживаете ли вы по этому адресу на самом деле и брали ли повестку в руки.

В основном это касается людей, которые находятся в резерве.

— Например, если ТЦК видит, что у них есть гражданин, скажем, Дмитрий Иванов, не имеющий документов на отсрочку, то он считается подлежащим мобилизации. В таких случаях довольно часто посылают повестки по указанным адресам, — объясняет в комментарии "Телеграфу" адвокат Приемного Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

Следовательно, если военнообязанный не возвращается добровольно, на него могут быть применены административные или уголовные санкции за нарушение правил мобилизации.

2. Миф: "Если я имею отсрочку и нахожусь за границей, меня не будут вызывать в ТЦК"

Отсрочка – это не карт-бланш на неограниченное пребывание за границей, а статус, требующий регулярного подтверждения. В украинском законодательстве этот документ следует возобновлять каждый раз, когда президент продолжает военное положение и мобилизацию в Украине – а это каждые 90 дней.

Поэтому, если вы планируете длительное пребывание за пределами государства, стоит это учитывать. Даже самая уважительная причина для отсрочки не освобождает от необходимости время от времени пересекать границу в обратном направлении.

— Людям, имеющим отсрочку, все равно иногда посылают вызов в военкомат, просто чтобы они появились. Человек может лечить ребенка за границей и официально имеет право на выезд. Но ему приходится возвращаться, тратить кучу денег и времени, чтобы приехать в ТЦК. И что происходит дальше? Человек приходит в ТЦК, а они просто кивают: "Да, видим, отсрочка действительна, можете идти", — говорит юрист.

Это указывает на определенные несовершенства системы, однако сейчас она работает именно так.

Оформить отсрочку онлайн могут только три категории:

1) многодетные родители, имеющие от трех несовершеннолетних детей в общем браке;

2) студенты, аспиранты, докторанты;

3) люди с инвалидностью с актуальными удостоверениями.

3. Миф: "Я могу игнорировать требования по обновлению данных – мне за это ничего не будет"

По меньшей мере, к чему сейчас стремится государство от обязанных к службе граждан — иметь о них исчерпывающую информацию. Это, в частности, являлось главной целью майского закона № 3633-IX — актуализировать данные обо всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от их места нахождения.

По последней информации, которую предоставляли Минобороны, это сделали уже около 65 тысяч находящихся за рубежом украинцев. А для тех, кто правила военного учета нарушает, предусмотрена административная ответственность. А именно штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если средства не будут уплачены, дело может передаться в исполнительную службу, которая может осуществить взыскание принудительно.

— К примеру, могут наложить арест на банковские счета. Если арест счетов невозможен, применяются другие меры: арест имущества или другие принудительные взыскания, предусмотренные законодательством, — объясняет "Телеграфу" юрист Роман Лихачев.

Правда, штрафы обычно налагаются на военнообязанный постфактум. То есть, после того, как они вернулись на территорию Украины или посетили соответствующий государственный орган для выяснения обстоятельств невыполнения своих обязанностей. Поскольку, как говорит Роман Лихачев, документальное оформление административного взыскания требует личной явки нарушителя.

— Иногда могут применяться специфические процедуры. Однако понимающий обстоятельства ТЦК вряд ли оформит штрафы без присутствия человека, — признается юрист.

4. Миф: "Двойное гражданство защищает меня от обязанностей военного учета"

Украина не запрещает иметь двойное гражданство, но не признает его. Даже если у вас есть паспорт другой страны, в которой вы сейчас и находитесь, вы все равно остаетесь гражданином Украины. Следовательно, обязаны выполнять законы Украины, в частности, по военному учету.

Отказ от украинского гражданства не простая процедура и требует официального оформления. До завершения этого процесса вы остаетесь военнообязанным. Поэтому обновление данных и общая мобилизация непосредственно касаются вас, как и каждого гражданина.

Напомним, новое в декабре Министерство национального единства активно работает над возвращением украинцев домой. Используют для этой задачи метод "положительной мотивации". Например, в 2025 году заработает пилотный проект между Украиной и Германией, по которому украинцев будут возвращать в оборонную промышленность. Военнообязанным будут предлагать работу на украинских оборонных предприятиях с гарантией защиты от возможного призыва.