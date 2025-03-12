Пригреет до +20 и выше. Каким областям повезет с погодой в конце недели

Дожди внесут свои коррективы

В конце недели Украину ожидает почти летнее тепло с температурой до +20 градусов. Однако некоторые регионы накроют проливные дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В течение 14-15 марта будет держаться теплая весенняя погода с дождями почти по всей территории страны.

Погода 14 марта

Уже в пятницу, 14 марта, днем столбик термометра покажет на западе +15 градусов, на севере и востоке до +18 градусов, а на юге и в центре до +20 градусов. Ночью воздух охладится до +6 градусов на западе и до +10 градусов в других регионах. В течение суток почти по всей территории Украины будет держаться солнечная умеренно облачная погода. Дожди синоптики прогнозируют в западных и восточных областях.

Погода 15 марта

В субботу, 15 марта, весенняя теплая погода будет держаться весь день. На западе и севере Украины синоптики прогнозируют днем до +14, на востоке, юге и в центре до +20 градусов. Солнечная погода будет в южных и центральных регионах. А на западе, севере и востоке пройдут дожди, иногда даже с грозами.

Напомним, что в Украинском гидрометцентре опровергли прогнозы о "разрушительном урагане".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину вернутся морозы и каким регионам не повезет.