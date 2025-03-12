США уже все устраивает: отставку Зеленского в Саудовской Аравии не обсуждали, уверяют СМИ

Вопрос, который американцы активно продвигали публично, похоже, "заглох"

Украинская и американская стороны не обсуждали отставку президента Украины Владимира Зеленского в ходе переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Несмотря на неоднократные заявления американцев о том, что Зеленский их "не устраивает" и "должен уйти", в Джидде эту тему вообще не поднимали.

Об этом написала журналистка провластного американского издания Fox News Нана Саджай. Она сослалась на собственный источник, ознакомленный с ходом переговоров.

"Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде", — написала она.

Отметим, что в США пытались критиковать президента Украины Зеленского после спровоцированного президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом спора в Белом доме. В частности, министр торговли США Говард Латник рассказал, что тот якобы не хочет мира и пригрозил потерей помощи. Глава Государственного департамента Марко Рубио отметил, что возобновление сотрудничества еще возможно – но не с Зеленским. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что Зеленский не устраивает США.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм вообще заявил, что украинскому лидеру нужно измениться или уйти в отставку и отправить в США кого-то, с кем Белый дом мог бы вести дела. После этого Зеленский в интервью Fox News посмеялся над Грэмом, предложив последнему получить украинское гражданство, чтобы его голос имел какой-то вес для президента Украины.