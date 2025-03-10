Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии: все подробности о встрече

Зеленского на встрече не будет

Переговоры США и Украины запланированы на 11 марта. Встреча делегаций двух стран пройдет в Саудовской Аравии (Джидда).

"Телеграф" будет пристально следить за событием. В этой новости, которая будет дополниться, мы расскажем о главных моментах встречи.

10 марта

11:00 Украина в ходе переговоров четко обозначит свои "красные линии". Для украинской стороны неприемлемы любые условия, которые:

ограничивают способность Украины к перевооружению;

заставляют юридически признать оккупированные территории русскими;

вмешиваются во внутреннюю политику Украины (например, требования проведения выборов, невозможных в условиях военного положения).

Что известно о переговорах

Кто поедет в Саудовскую Аравию

Украинская сторона: делегацию возглавят глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и полковник ВСУ Павел Палиса.

Павел Палиса, Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров

Также в Саудовской Аравии будет и Владимир Зеленский, но он не будет участвовать в переговорах. Глава государства намерен отправиться на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль Саудом. Этот визит был запланирован на февраль, однако был перенесен из-за того, что в тот же день в Саудовской Аравии проводили встречу представители США и России.

Сторона США: кроме госсекретаря Рубио, к встрече присоединятся посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

Майк Уолтц, Стив Виткофф, Марко Рубио

О чем будут говорить

По информации Украинской правды, главной задачей переговорщиков является восстановление отношений между Киевом и Вашингтоном, а также обсуждение сделки по полезным ископаемым. В свою очередь Reuters со ссылкой на двух чиновников правительства США пишет, что американские чиновники якобы намерены использовать встречу с украинской делегацией частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.

Financial Times со ссылкой на официальных лиц, информированных о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, заявляет, что Украина на переговорах намерена предложить частичное прекращение огня с Россией, в том числе беспилотниками и ракетами большой дальности, а также остановку боевых действий в Черном море. Киев надеется, что прогресс переговоров повлияет на Вашингтон и он отменит заморозку обмена разведданными и возобновит поставки оружия.

"С нашей стороны будет четкая настройка на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды этой войны. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно", — ранее говорил Зеленский.

Не только Украина?

Издание CNN со ссылкой на информированный источник пишет, что США в Саудовской Аравии якобы планируют провести встречу не только с представителями Украины, но и с россиянами. Пока не сообщается, кто будет присутствовать на этой встрече.

Напомним, ранее мы писали о том, что соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, возможно, не будет достаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными.