Без Starlink – катастрофа? Председатель Совета резервистов ВСУ поставил точку в вопросе

Иван Тимочко рассказал, как ВСУ обеспечивают связь на линии фронта

Многие считают, что без спутниковой сети Starlink (которую то угрожает, то не угрожает отключить Илон Маск ), Украина не может вести боевые действия. Однако это не совсем так. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, Вооруженные силы Украины имеют собственную автономную связь, которая не зависит от внешних поставщиков. У нас есть узлы связи и станции, предназначенные специально для военных нужд.

— Starlink играет только вспомогательную роль, в частности, для управления беспилотниками и быстрого обмена информацией через интернет. Основной обмен закрытой информацией и управление военными операциями осуществляется через собственные каналы связи, что дает Украине независимость от внешних систем, подчеркнул он.

Также Тимочко отметил, что Starlink – не единственная спутниковая сеть, предоставляющая услуги связи.

— Есть и другие компании, предлагающие подобные сервисы. На сегодняшний день рассматривается возможность замены Starlink другими поставщиками, в частности французской компанией Eutelsat, которая имеет собственную спутниковую сеть, — добавил он.

Безусловно, для военных, активно использующих интернет и социальные сети для открытой связи, отказ от Starlink может создать определенные трудности. Однако основное управление и координация военных действий осуществляется через специальные военные каналы связи и мобильные станции, обеспечивающие надежную связь даже на глубоких участках фронта.

— На самом деле радиус действия Starlink довольно ограничен с военной точки зрения, — говорит эксперт.

Кроме того, Тимочко напомнил о бизнесовых и репутационных последствиях для компании Starlink, поскольку Украина входит в тройку стран, приносящих наибольший доход этой корпорации. Также в мире более 180 стран, среди них 20 крупнейших экономик (G20), которые способны предложить альтернативы для военных нужд.

Напомним, во вторник, 11 марта, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что его страна закупит дополнительные 5000 терминалов Starlink для укрепления интернет-связи в Украине, подчеркнув стратегическое значение этого шага. Для Польши выгодно держать фронт как можно дальше от Варшавы.

В то же время, по мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, возможное отключение услуги спутниковой связи Starlink для Украины станет признаком ненадежности поставщика, следовательно, понадобится другой. Хотя владелец Starlink Илон Маск уже заявил, что об отключении речь вроде бы не идет.