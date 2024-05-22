"Cмотрят как на дождевых червей": в России взбунтовались зэки, воевавшие в Украине, в сети потешаются (видео)

Зэкам даже не дают инвалидность

В российской армии взбунтовались зэки, которых набрали для войны в Украине. Они решили пожаловаться Путину на то, что их "обманули".

Видеообращение уголовников из формирования "Шторм Z" уже разлетелось по сети. По словам оккупантов, несмотря на обещания, которые им давали при подписании контракта, их кинули со всеми выплатами, льготами и гарантиями. Зэки говорят, что им даже не оформляют инвалидность.

"Вернулось нас действительно мало, многие и нас инвалиды и не могут получить нормальную пенсию, оформить военную инвалидность. Человеку оторвало ногу или руку, а он получается гражданский инвалид… Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей… Говорят, что мы не военнослужащие. Мы не можем получить ни пенсии, ни выплаты!", — говорят преступники.

Стоит отметить, что в сети сейчас активно обсуждают новый бунт зэков и подмечают, как в РФ относятся к своим новым "героям".

Напомним, ранее мы писали о том, что Соловьев рассказал россиянам, что президента Ирана убил агент Моссада "Эли Коптер".