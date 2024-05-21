Пранк вышел из-под контроля: Соловьев рассказал россиянам, что президента Ирана убил агент Моссада "Эли Коптер" (видео)

Шутка про Эли уже очень давняя и известная

Российский пропагандист Владимир Соловьев, обсуждая гибель президента Ирана, "раскрыл" личность его "убийцы". Пожилой путинский прихвостень, очевидно, настолько отстал от жизни, что принял за чистую монету информацию об "убийце", которая на самом деле является очевиднейшим мемом.

Так, во время эфира своей вечерней передачи пропагандист показал видео, на котором журналист израильского канала I24 Даниэль Хайк рассказывает про то, что ХАМАС обвинил в смерти Раиси агента Моссада Эли Коптер (Eli Copter).

Важно отметить, что шутка про "агента Моссада Эли Коптера" появилась в израильских соцсетях после крушения вертолета президента Ирана. Люди подшучивали над беспочвенными обвинениями в адресс Израиля в якобы убийстве Раиси и в шутку "подтверждали", что его устранил агент Эли Коптер из-за созвучности с английским словом "Helicopter" (вертолет). То есть агент вертолет. На русский лад это звучало бы примерно так: агент Ерто Лет.

По информации The Jerusalem Post, шутка вышла за предели соцсетей и даже дошла и до официального телеграм-канала ХАМАС, который опубликовал её как реальную новость. На неё и ссылается журналист на видео.

В сети в сети смеются над позором Соловьева и и предлагают свои варианты "агентов":

Напомним, ранее мы писали о том, что Медведев выступил с речью "Украины нет", но опозорился.