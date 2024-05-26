В России второе нелепое ЧП с кораблями за день: эпичные фото и видео

Теплоход потерял управление после отказа двигателя.

В России за один день случилось уже второе крупное ЧП с водным транспортом — в Ростове-на-Дону сухогруз врезался в несудоходный пролет моста. Причиной ЧП стал отказ рулевого управления,

Информация об этом появилась в сети в различных крупных пабликах. Были также опубликованы фото и видео происшествия.

Очевидцы сообщили, что сухогруз "Зеленга" по какой-то причине пошёл не посередине реки и оказался на мелководье. После этого он врезался рубкой в разводной железнодорожный мост.

Telegram-канал Baza пишет, что по предварительным данным, теплоход потерял управление после отказа двигателя. В результате происшествия на сухогрузе были смяты капитанский мостик и рубка. Информации о пострадавших нет.

Паблик Mash в свою очередь опубликован видео первых секунд после столкновения сухогруза "Зеленга" с ж/д мостом в Ростове.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлен сухогруз сразу после происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае ВМС сообщили об уничтожении российского корабля "Ковровец". Однако уже позже паблики в соцсетях стали писать, что это был "Циклон", а не "Ковровец".