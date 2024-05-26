В Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских судна под мостом: что известно (фото и видео)

Точные причины происшествия выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура

В Санкт-Петербурге под Литейным мостом произошло столкновение двух туристических суден. Информации ио пострадавших нет.

Об этом утром 26 мая сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники. По его данным, в ночь на 26 мая теплоход "Соларис" протаранил прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ".

"На данный момент информации о пострадавших нет, подсчитывается ущерб от столкновения", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что точные причины выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура. В паблике также были опубликованы соответствующие видео и фото.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратуратура координирует работу водной полиции по установлению всех обстоятельств, проверит исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", — сказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из регионов России буквально россияне пожаловались на нашествие саранчи. В сети появились соответствующие видео.