Украинские военные уничтожили российский корабль "Ковровец": что о нем известно (фото)

ВМС не указывают, где именно было поражено судно

Ночью в воскресенье, 19 мая, Сили обороны Украины поразили очередной российский корабль. В этот раз был уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Там отметили, что ВМС ВСУ вместе с собратьями продолжают приближать Украину к победе. Других подробностей не сообщается.

Что известно о тральщике "Ковровец"

"Ковровец" – это морской тральщик проект 266-М. Главная задача этого судна — проведение за тралами кораблей и судов, разведывательное и контрольное траление, прокладывание коридоров в минных полях, участие в минировании и т.д.

Этот корабль вошел в состав советского флота в 1974 году, а до 1982 года назывался "Курский комсомолец". С 1992 года был переименован в "Наводчик", а уже в 1999-м получил текущее название.

Тральщик "Ковровец"

"Ковровец" участвовал в операциях в Атлантике, Персидском заливе, патрулировал у берегов Сирии. В 2016-2017 годах тральщик был включен в состав Средиземноморского флота РФ.

Напомним, в ночь на 19 мая во временно оккупированном российскими террористами Крыму в очередной раз раздавались взрывы. Под атаку попали Севастополь, Армянск и Джанкой. По данным местных пабликов, больше всего взрывов раздавалось в Севастополе.

Канал "Крымский ветер" сообщил, что было три прилета в одну точку, в какой-то корабль. В районе Инженерной бухты Севастополя был замечен столб черного дыма.