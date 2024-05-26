У Росії друга безглузда НП з кораблями за день: епічні фото та відео

Теплохід втратив керування після відмови двигуна

У Росії за один день трапилася вже друга велика НП з водним транспортом — у Ростові-на-Дону суховантаж врізався в несудноплавний проліт мосту. Причиною НП стала відмова кермового управління,

Інформація про це з’явилася в мережі різних великих пабліках. Було також опубліковано фото та відео події.

Очевидці повідомили, що суховантажне судно "Зеленга" з якоїсь причини пішло не посередині річки і опинилося на мілководді. Після цього він урізався рубкою в розвідний залізничний міст.

Telegram-канал Baza пише, що за попередніми даними, теплохід втратив керування після відмови двигуна. Внаслідок пригоди на суховантажі були зім’яті капітанський місток та рубка. Інформації щодо постраждалих немає.

Паблік Mash своєю чергою опубліковано відео перших секунд після зіткнення суховантажного судна "Зеленга" з залізничним мостом у Ростові.

Також у мережі з’явилося відео, на якому знято суховантажне судно відразу після події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні ВМС повідомили про знищення російського корабля "Килимок". Проте вже пізніше пабліки в соцмережах почали писати, що це був "Циклон", а не "Килимок".