Россияне лижут яйца, чтобы отравиться и получить миллион

Владелец сети супермаркетов уже призвал уральцев не горячиться

Маразм в России достиг апогея. Жители Екатеринбурга облизывают куриные яйца в магазине, чтобы получить миллион рублей.

Все потому, что уральская сеть супермаркетов "Жизньмарт" пообещала выплатить немалую сумму каждому, кто отравится её продукцией. Об этом пишут российские СМИ.

Правда, руководство уже признало свою идею глупой.

Все началось с того, что Роспотребнадзор отчитался о полученных сообщениях про отравление 18 жителей Екатеринбурга. У людей диагностирована кишечная инфекция. Все они ели продукцию из сети "Жизньмарт". Заболевания вызвали разные возбудители — сальмонеллы, ротавирусы и норовирусы.

В ответ на это владелец сети супермаркетов некий Иван Зайченко заявил, уже разорвал контракты с поставщиками, которые привозили просрочку и еду с бактериями. А ещё руководитель придумал имиджевый ход: каждому новому отравившемуся выплачивать по миллиону рублей.

В сети жалуются, что покупатели начали специально облизывать "жизньмартовские" куриные яйца, чтобы заразиться сальмонеллой. Кроме того, люди скупают готовую еду в надежде, что подхватят инфекцию и получат заветную выплату.

Узнав об этом, Зайченко признал идею глупой. "Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка", — написал бизнесмен в своём телеграм-канале.

Владелец сети также намекнул, что выплаты получат только те, на кого первоначально ссылался Роспотребнадзор. Облизывать яйца совершенно не обязательно. Денег они всё равно не получат.

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