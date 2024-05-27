Росіяни лижуть яйця, щоб отруїтися та отримати мільйон

Власник мережі супермаркетів уже закликав уральців не гарячкувати

Маразм у Росії досяг апогею. Жителі Єкатеринбурга облизують курячі яйця у магазині, щоб отримати мільйон рублів.

Все тому, що уральська мережа супермаркетів "Життямарт" пообіцяла виплатити чималу суму кожному, хто отруїться її продукцією. Про це пишуть російські ЗМІ.

Щоправда, керівництво вже визнало свою ідею дурною.

Все почалося з того, що Росспоживнагляд прозвітував про отримані повідомлення про отруєння 18 жителів Єкатеринбурга. У людей діагностовано кишкову інфекцію. Усі вони їли продукцію із мережі "Жизньмарт". Захворювання викликали різні збудники — сальмонели, ротавіруси та норовіруси.

У відповідь на це власник мережі супермаркетів якийсь Іван Зайченко заявив, що вже розірвав контракти з постачальниками, які привозили прострочення та їжу з бактеріями. А ще керівник придумав іміджевий хід: кожному новому, хто отруївся, виплачувати по мільйону рублів.

У мережі скаржаться, що покупці почали спеціально облизувати "життємартовські" курячі яйця, щоб заразитися сальмонелою. Крім того, люди скуповують готову їжу, сподіваючись, що підхоплять інфекцію і отримають заповітну виплату.

Дізнавшись про це, Зайченко визнав ідею дурною. "Схоже, з мільйоном була абсолютно ідіотська ідея, це моя помилка", — написав бізнесмен у своєму телеграм-каналі .

Власник мережі також натякнув, що виплати отримають лише ті, на кого спочатку посилався Росспоживнагляд. Облизувати яйця зовсім необов’язково. Грошей вони все одно не отримають.

Раніше "Телеграф" писав, що один із регіонів Росії потопає в навалі сарани.