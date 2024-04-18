Укр

Маразм крепчал? Ура-патриоты России снова используют детей в своей пропаганде, на этот раз ставят на колени

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Фото из открытых источников
Фото из открытых источников. Фото Коллаж "Телеграф"

Детям промывают мозги с самого малого возраста

Ставят детей на колени и строят из них пятиконечные звезды. В России готовятся отпраздновать придуманный там в 2021 году "День единых действий в память о "геноциде советского народа" нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны".

Об этом сообщают разные российские СМИ, в частности, "Агентство. Новости" в Telegram. Фотографии по подготовке к "патриотическому" мероприятию публикуют разные российские школы в социальных сетях.

"День единых действий – это часть кампании российской власти по формированию в общественном сознании нарратива о "геноциде советского народа". В июле 2020 года Владимир Путин впервые заявил о "геноциде в отношении народов Советского союза". Уже спустя полгода суды начали признавать таковым массовые убийства в годы Второй мировой войны. В октябре 2022 года суд признал блокаду Ленинграда "геноцидом советского народа", — пишет издание.

Сообщается, что подобное происходит во всех российских школах. Детей выводят на улицы или в спортзалы, ставят на колени и строят из них символы Советского Союза. Наиболее популярна пятиконечная звезда.

Изданию "Агентство. Новости" удалось обнаружить в группах российских школ в социальной сети "ВКонтакте" более 300 фотоотчетов, на которых видны дети, построенные в форме звезды. На нескольких десятках отчетов дети стоят на коленях, в том числе в школах Мордовии, Чувашии, Башкортостана, Омской и Ростовской областей, а также в аннексированном россиянами Крыму. В школе №16 в Усолье-Сибирске, что в Иркутской области на колени поставили даже первоклассников.

В Екатерининской школе Омской области девочек уложили на пол в спортзале в форме звезды. В Белицкой школе Красноярского края дети выстроились буквой Z, но "нацисты" в Украине не перепутайте.

Согласно отчету российского школьного проекта "Без срока давности", в 2023 году на уроках к дате побывали более 10 млн обучающихся. Однако в прошлые годы отчетов школ с подобным использованием детей не было, пишет издание. Нынешний год изменил подход к воспитанию "патриотической молодежи".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что сотни похищенных украинских детей застряли в сиротской системе РФ. Сотни маленьких украинцев после вывоза в Россию оказываются в детских домах.

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