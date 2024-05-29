В России установили памятник Пригожину: у него нет одной части тела (фото)

Открытие памятника состоится 1 июня

В российском Санкт-Петербурге на могиле мертвого главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина установили памятник. При этом его автор попытался передать все детали с максимальной точностью, например, у памятника нет левого безымянного пальца на руке.

Как пишет "Фонтанка", скульптор Ярослав Барков объяснил, что по просьбе матери Пригожина не пытался изобразить его в образе военного. Однако на инсталляции все же будет эмблема ЧВК "Вагнер".

"Мама (Пригожина) категорически не хотела образ военного. Но понятно, что не без этого — поэтому он в своей куртке полувоенной", — сказал он.

Бронзовую скульптуру установили на Пороховском кладбище Петербурга утром 29 мая. Она украшена эмблемой ЧВК "Вагнера" и табличкой с именем, фамилией и датой смерти Пригожина. Официально памятник откроют 1 июня — в день рождения главаря ЧВК.

При этом по информации "Осторожно, новости", на памятнике даже отсутствует безымянный палец левой руки, как и было у живого Пригожина.

Напомним, 23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа. Позже появилось подтверждение того, что также было найдено тело самого Пригожина.

Впрочем, глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что нет никаких доказательств того, что главарь российских наемников действительно умер. Кроме того, 23 мая 2024 года человека похожего на Пригожина было замечено в Чаде (Африка).