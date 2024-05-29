У Росії встановили пам’ятник Пригожину: він не має однієї частини тіла (фото)

Відкриття пам’ятника відбудеться 1 червня

У російському Санкт-Петербурзі на могилі мертвого ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина встановили пам’ятник. При цьому його автор спробував передати всі деталі з максимальною точністю, наприклад, пам’ятник не має лівого безіменного пальця на руці.

Як пише "Фонтанка", скульптор Ярослав Барков пояснив, що на прохання матері Пригожина не намагався зобразити його в образі військового. Однак на інсталяції все ж таки буде емблема ПВК "Вагнер".

"Мама (Пригожина) категорично не хотіла образ військового. Але зрозуміло, що не без цього — тому він у своїй куртці напіввійськовий", — сказав він.

Бронзову скульптуру встановили на Порохівському цвинтарі Петербурга вранці 29 травня. Вона прикрашена емблемою ПВК "Вагнера" та табличкою з ім’ям, прізвищем та датою смерті Пригожина. Офіційно пам’ятник відкриють 1 червня – у день народження ватажка ПВК.

При цьому, за інформацією "Обережно, новини", на пам’ятнику навіть відсутній безіменний палець лівої руки, як і було у живого Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня бізнес-джет Embraer, що належить ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Через десять хвилин після зльоту літак впав біля населеного пункту Куженкіно. Внаслідок краху загинули десять людей, троє з яких були членами екіпажу. Пізніше з’явилося підтвердження того, що було знайдено тіло самого Пригожина.

Втім, глава ГУР Кирило Буданов зазначав, що немає жодних доказів того, що ватажок російських найманців справді помер. Крім того, 23 травня 2024 року людину схожу на Пригожин було помічено в Чаді (Африка).