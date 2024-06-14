Укр

Разогнался: Путин назвал условия для переговоров с Украиной

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото росСМИ

Президент России Владимир Путин разразился новыми требованиями. Он требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Диктатор подчеркнул, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части. Также он требует отказа Украины от вступления в НАТО.

"Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — заявил Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

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