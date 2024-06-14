Розігнався: Путін назвав умови для переговорів із Україною

Президент Росії Володимир Путін вибухнув новими вимогами. Він вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Диктатор наголосив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Також він вимагає відмови України від вступу до НАТО.

"Щойно Київ заявить, що готовий і почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу до НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори. Гарантуємо безпечне відведення українських частин і з’єднань", — заявив Путін на зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ.

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