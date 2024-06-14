Путин назвал условия для переговоров с Украиной и "окончательного завершения войны"

Глава агрессивной страны выдвигает абсурдные и противоречащие международному праву требования

Президент России Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров и прекращения войны. Он требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Диктатор подчеркнул, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части. Также он требует отказа Украины от вступления в НАТО.

"Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — заявил Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ.

Путин цинично добавил, что на таких условиях Москва "готова к переговорам хоть завтра". Диктатор подчеркнул, что предлагает "не заморозку конфликта, а его прекращение".

Также Путин в который раз попытался снять с себя ответственность за начало войны. Вопреки здравому смыслу и очевидности, он винит в этом "киевский режим".

"Ещё раз хочу подчеркнуть: Россия не начинала войну. Это киевский режим, после того как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия", — пытается оправдаться диктатор.

Глава агрессивной страны добавил, что если Запад и Киев откажутся от его "условий" — это будет "их ответственность за кровопролитие". Путин попытался предстать "миротворцем".

"Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой", — цинично заявил он.

Путин отметил, что эти "базовые соглашения по мирному урегулированию" должны быть зафиксированы международными договорами. Он добавил, что "естественно, предполагается и отмена санкций против России".

"Наша цель — нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация", — сказал Путин, добавив, что Россия также требует "обеспечения прав русскоязычных" в Украине и "принятия" Киевом "новых территориальных условий".

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно президент США Джо Байден приравнял Путина к Гитлеру. А противостояние украинской армии российским оккупантам с освобождением Европы от нацистской оккупации.