Один из главных символов Франции охватил пожар: появились видео

На месте работали 97 пожарных

Во Франции произошло задымление в Версальском дворце, который является одним из ее символов. Из здания было эвакуировано несколько сотен человек.

Как пишет BFMTV, ситуацию быстро взяли под контроль. К ликвидации последствий было привлечено около сотни пожарных.

Первыми информацию обнародовали очевидцы, которые обнародовали соответствующие видеозаписи в социальных сетях. Пожарные в свою очередь сообщили, что быстро взяли огонь под контроль, а затем ликвидировали.

Спустя некоторое время в официальном аккаунте дворца в соцсети X появилось сообщение, что его сады и помещения вновь открыты для посещения.

По данным спасателей, возгорание произошло на чердаке здания, но о его причине не сообщалось. Отмечается, что огонь не нанес существенного ущерба, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщалось ранее, в Подольском районе Одесской области произошел масштабный пожар в одном из лесных массивов. В результате было уничтожено более 500 деревьев. В ходе проведения инспекционных мероприятий установлен факт сжигания лесного массива сосны.