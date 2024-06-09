Убытки на миллионы гривен: в Одесской области произошел масштабный лесной пожар (фото)
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Ущерб составил несколько миллионов гривен
В Подольском районе Одесской области произошел масштабный пожар в одном из лесных массивов. В результате было уничтожено более 500 деревьев.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа. Отмечается, что инспекция провела рассмотрение обращения по лесному пожару.
Пожар произошел возле села Ольшанка Савранской поселковой территориальной общины. В ходе проведения инспекционных мероприятий установлен факт сжигания лесного массива сосны.
В Госэкоинспекции отметили, что размер ущерба, причиненного повреждением деревьев, составляет более 3 млн гривен. Материалы по факту лесного пожара направлены в органы прокуратуры с целью досудебного расследования.
Напомним, 25 мая в Киевской области произошел мощный лесной пожар. Вспыхнул лес за Вышгородом, в селе Новые Петровцы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в субботу, 8 июня, в Вышгороде Киевской области прямо на ходу вспыхнул рейсовый автобус. В этот момент в салоне транспортного средства находилось около сорока пассажиров. К счастью, обошлось без пострадавших – все люди смогли самостоятельно выбраться на свежий воздух.