В Москве вспыхнул мощный пожар: горит возле ОКБ "Сухого"

Сообщается, что пожар вспыхнул не на территории ОКБ, а рядом с ним

В Москве вечером 13 июня вспыхнул мощный пожар в Боткинском проезде. По предварительным данным, пожар может быть на территории российского конструкторского бюро "Сухого", где производятся самолеты марки "Су".

Об этом сообщает ряд местных каналов. Отмечается, что дым от пожара накрыл Боткинскую больницу недалеко от костра.

"На юго-западе Москвы горит конструкторское бюро ОКБ "Сухого". Весь дым сдувается ветром на Боткинскую больницу", – написал один из каналов.

В то же время другие каналы со ссылкой на российское министерство чрезвычайных ситуаций пишут, что горит не ОКБ, а заброшенное здание недалеко от него. Данных о пострадавших и площади и причинах пожара пока не поступало.

"Раньше СМИ писали, что горит конструкторское бюро ОКБ "Сухого". В МЧС нам опровергли эту информацию, сказав, что здание просто находится рядом, но пожара там нет", – отметили в сообщении.

Отметим, что с 12 июня Москву и Московскую область в РФ заливает "мегаливень". Синоптики прогнозируют, что за неделю в российской столице может выпасть месячная норма осадков, а местные жители делятся разрушительными последствиями дождя.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Москву не в первый раз с начала лета накрывает непогода. В прошлый раз в столице РФ даже произошли пожары из-за молний.